Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 84,00 naar 96,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens analist Robert Sanders suggereren de investeringsplannen van TSMC dat de grootste problemen in de aanvoerketen voor halfgeleiders wel achter de rug zijn. Toch zijn de verstoringen daarmee nog niet van de baan. Extra capaciteit zal dit jaar echter beschikbaar komen, aldus Sanders "en dat zal alle klachten wegnemen". De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar in Azië. Aan het einde van 2022 verwacht Deutsche Bank dat de tekorten aan chips wel zullen zijn opgelost. De vraag is wat dit betekent voor de investeringen in halfgeleiders. Een betere beschikbaarheid en hogere prijzen kunnen er volgens de analist voor zorgen dat halfgeleiderbedrijven in de eerste helft van dit jaar flinke winsten behalen. Bron: ABM Financial News

