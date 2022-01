'Walmart werkt aan eigen cryptomunt' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Walmart treft voorbereidingen voor een eigen cryptomunt en een collectie non-fungible tokens. Dit meldt zakenzender CNBC zondag. De zender baseert zich op een aantal handelsmerken die de supermarktreus afgelopen maand deponeerde bij de U.S. Patent and Trademark Office. Die wijzen erop dat Walmart bezig is om de metaverse te betreden met de verkoop van virtuele goederen. En in een ander document dat is ingediend, zouden de plannen voor een eigen cryptomunt staan. Bron: ABM Financial News

