Netflix verhoogt abonnementsprijzen in Noord-Amerika

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft voor het eerst sinds oktober 2020 zijn abonnementsprijzen in Noord-Amerika verhoogd. Dit bleek vrijdag op de website van de streamingdienst.



Het standaard abonnement in de Verenigde Staten is verhoogd van 13,99 naar 15,49 dollar per maand. De abonnementskosten voor het basisplan zijn gestegen van 8,99 naar 9,99 dollar en die voor het Premium plan van 17,99 naar 19,99 dollar.



In Canada kost het standaard abonnement nu 16,49 Canadese dollar, van 14,99 dollar.



Op 20 januari aanstaande komt Netflix met zijn kwartaalcijfers. Analisten rekenen voor het vierde kwartaal gemiddeld op 8,4 miljoen nieuwe abonnees, waar de streamingdienst zelf de verwachting heeft uitgesproken van 8,5 miljoen. Bron: ABM Financial News

