JPMorgan overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de verwachtingen overtroffen, dankzij sterke prestaties van de leningenportefeuille en de beleggingsactiviteiten. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de grootste bank in de Verenigde Staten.

CEO Jamie Dimon sprak van solide resultaten. “De economie blijft het goed doen”, voegde hij toe, ondanks alle tegenwinden in bijvoorbeeld de aanvoerketen en door omikron.

In de laatste drie maanden van 2021 boekte JPMorgan Chase een winst van 10,4 miljard dollar op 30,3 miljard dollar aan inkomsten. Per aandeel kwam dit neer op een winst van 3,33 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 9,1 miljard dollar, of 3,01 dollar per aandeel, op 29,8 miljard dollar aan inkomsten.

Afgelopen kwartaal was er een netto vrijval van voorzieningen van 1,3 miljard dollar.

Op jaarbasis liepen de resultaten wel terug. In het vierde kwartaal van 2020 boekte JPMorgan namelijk een winst van 12,1 miljard dollar, of 3,79 dollar per aandeel, op 30,2 miljard dollar aan omzet.

Over heel 2021 kwam de winst van JPMorgan uit op 48,3 miljard dollar, hetgeen fors meer was dan de 29,1 miljard dollar in 2020.

Het aandeel JPMorgan daalde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs met 2,6 procent. Voorafgaand aan de cijferpublicatie, koerste het aandeel nog circa een procent hoger.