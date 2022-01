JPMorgan zet Randstad op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het advies voor Randstad verlaag van Neutraal naar Onderwogen en het koersdoel van 65,00 naar 59,00 euro. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. JPMorgan gaat wel uit van een sterk vierde kwartaal voor Randstad, maar wees er ook op dat de koers van het aandeel het beter heeft gedaan dan die van zijn sectorgenoten. Reden voor de bank om voorzichtiger te worden. JPMorgan stelde dat de investeringen van de onderneming uit Diemen zich hebben uitbetaald, maar dat de nabije toekomst iets minder robuust oogt, terwijl schaarste aan personeel weliswaar goed is voor bemiddelaars in werk, maar dat dit in de beginfase van de cyclus in de sector net even anders ligt. Randstad is volgens JPMorgan typisch zo'n aandeel dat op dit punt van de economische cyclus het beste kan worden verkocht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.