Overname Intertrust verloopt conform planning

(ABM FN-Dow Jones) CSC en Intertrust meldden goede vooruitgang te boeken met de voorbereidingen voor het bod van CSC op het Amsterdamse trustkantoor. Dit bevestigde Intertrust donderdagochtend in een update.

Tegelijk kwam het trustkantoor met een update over het vierde kwartaal en heel 2021. In 2021 bedroeg de onderliggende omzetgroei circa 1,5 procent, waar Intertrust zelf mikte op 2 tot 4 procent. Exclusief de resultaten in Nederland, Luxemburg en de Kaaimaneilanden bedroeg de groei 8 procent.

De terugval in het vierde kwartaal in Nederland, Luxemburg en de Kaaimaneilanden had te maken met een lagere productiviteit als gevolg van personeelsverloop, dat tot aan het einde van december aanhield.

De aangepaste EBITA-marge kwam in 2021 uit op 30 procent en in het vierde kwartaal op 31 procent. Dit is onder de verwachtingen van Intertrust van 31 tot 32 procent. De kosten waren volgens Intertrust in lijn met de verwachtingen. Als gevolg zal de schuldratio naar verwachting niet onder de 3,4 uitkomen, maar eerder 3,7 zijn.

CSC betaalt 20,00 euro per aandeel Intertrust. Daarmee troefde CSC concurrent CVC af, dat bereid was om 18,00 euro per aandeel neer te tellen.