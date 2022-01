Groei in vraag naar luchtvrachtvervoer valt terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale vraag naar luchtvrachtvervoer is in november van het vorig jaar toegenomen, maar minder sterk dan over oktober werd gemeld, afgezet tegen dezelfde maand in 2019. Dit meldde brancheorganisatie IATA dinsdag. De mondiale vraag, gemeten in tonkilometer, steeg in november met 3,7 procent tegen 8,2 procent in oktober ten opzichte van twee jaar eerder. De druk op de mondiale capaciteit is wat afgenomen, maar de capaciteit lag in november 7,6 procent onder het niveau van voor de coronacrisis. De economische ontwikkelingen voor luchtvrachtvervoer ogen volgens IATA nog altijd gunstig, maar desondanks zwakker dan in de afgelopen maanden. De problemen in de aanvoerketens en vertragingen zijn volgens de brancheorganisatie nog niet voorbij. Bron: ABM Financial News

