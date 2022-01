Chinese JD.com opent winkels in Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: JD.com

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft twee volledig geautomatiseerde winkels geopend in Nederland en heeft er meer op de planning. Dit maakte de Chinese e-commercegigant maandag bekend. Onder de naam ochama opende JD.com twee winkels in Leiden en Rotterdam. Amsterdam en Utrecht staan op de planning. Het is voor het eerst dat JD.com een fysieke winkel opent in Europa. Via de app kunnen klanten producten bestellen, variërend van boodschappen en elektronica tot woninginrichtingen. Een volledig geautomatiseerd magazijn zorgt vervolgens voor het bijeenzoeken van de bestelde producten en die worden via een lopende band aan de klant afgeleverd, die niet meer hoeft te betalen, omdat dit via de app al is gedaan. Dit proces kan de kosten van de kassabon met 10 procent drukken, meent JD.com. Ook is er een optie om de bestelde artikelen de volgende dag thuis te laten bezorgen. Bron: ABM Financial News

