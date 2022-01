Pizza Hut en Beyond Meat versterken samenwerking Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Pizza Hut gaat de Italian Sausage Crumbles van Beyond Meat op het menu in Canada zetten. Dit maakte Beyond Meat maandagmiddag bekend. Afgelopen jaar vond een pilot plaats in Toronto en Edmonton. Die was dusdanig succesvol dat Pizza Hut heeft besloten om de vegetarische worst in alle restaurants in Canada op het menu te plaatsen. Bron: ABM Financial News

