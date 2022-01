Verdere groeivertraging voor Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het vierde kwartaal van 2021 de groei aanzienlijk zien vertragen, zoals ook verwacht. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de maaltijdbezorger.

CEO Jitse Groen zei in een toelichting dat de winstgevendheid in de tweede jaarhelft duidelijk verbeterde en dat de aangepaste EBITDA ook dit jaar zal blijven aantrekken.

Verder merkte Just Eat op dat het Amerikaanse Grubhub goede progressie boekt met het aansluiten van restaurants, "vooral in New York".

Het aantal orders steeg afgelopen kwartaal met 14 procent op jaarbasis tot 273,7 miljoen stuks, waarmee het aantal orders in 2021 met 33 procent steeg tot bijna 1,1 miljard. In het derde kwartaal was de ordergroei nog 25 procent en in het tweede kwartaal zelfs 37 procent.

In het vierde kwartaal bedroeg de ordergroei in Noord-Europa 17 procent en in Noord-Amerika 6 procent.

Dit leverde Just Eat Takeaway afgelopen kwartaal een brutotransactiewaarde op van 7,3 miljard euro, een plus van 17 procent, of 13 procent gerekend tegen constante wisselkoersen. In heel 2021 was dit 28,2 miljard euro, een stijging van 31 procent.

ING mikt voor heel 2021 op een brutotransactiewaarde van 28,5 miljard euro. De outlook van Just Eat zelf lag op 28 tot 30 miljard euro.

Just Eat Takeaway.com herhaalde op een negatieve EBITDA-marge voor 2021 te rekenen van 1 tot 1,5 procent. Naar verwachting komt de maaltijdbezorger in het midden van deze bandbreedte uit.

Just Eat herhaalde ook voor 2022 te rekenen op een 15 procent stijging van de brutotransactiewaarde en een aangepaste EBITDA-marge van 0,6 tot 0,8 procent negatief.

In de komende vijf jaar denkt de maaltijdbezorger circa 30 miljard euro aan brutotransactiewaarde te kunnen toevoegen en op lange termijn zal de marge meer dan 5 procent bedragen.

Update: om meer informatie toe te voegen.