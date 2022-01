Sodexo doet overname in Noord-Amerika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo heeft Frontline Food Services overgenomen, een speler in de Noord-Amerikaanse gemakssector. Dit maakte het Franse catering- en schoonmaakbedrijf maandag bekend, zonder financiële details te noemen. Na de overname van de Amerikaanse foodtech-startup Nourish in 2021 en de aanhoudende expansie van The Good Eating Company, heeft Sodexo naar eigen zeggen een grote stap gezet in de transformatie om een belangrijke speler te worden op de voedingsmarkt. Met de overname van Frontline, verbreedt Sodexo zijn portefeuille met diensten als click & collect en maaltijdbezorging. De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. Sodexo verwacht in de komende maanden groen licht te krijgen. Bron: ABM Financial News

