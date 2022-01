Fastned wint drie aanbestedingen in Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft drie aanbestedingen gewonnen voor de ontwikkeling en exploitatie van drie snellaadstations langs tolwegen in Frankrijk. Dit maakte het snellaadbedrijf donderdag bekend zonder financiële details te vermelden. De stations kunnen honderden elektrische voertuigen per dag opladen, met snelheden tot 300 kW. Hierdoor kan in 15 minuten 300 km actieradius worden toegevoegd. De aanbestedingen werden georganiseerd door Autoroutes du Sud de la France (ASF), een dochteronderneming van VINCI, het Franse bouw- en concessiebedrijf. Het Franse Ministerie van Ecologische Transitie heeft als doel om eind 2022 alle 360 verzorgingsplaatsen langs tolwegen te voorzien van oplaadinfrastructuur. Fastned neemt deel aan concurrerende aanbestedingen die uitstaan voor ongeveer een derde van deze verzorgingsplaatsen die worden beheerd door VINCI, APRR/AREA, and SANEF en hun dochterondernemingen. Momenteel is ongeveer 1 procent van de voertuigen op de Franse wegen volledig elektrisch. Dit aandeel zal in 2030 naar verwachting meer dan 10 procent zijn, aldus Fastned. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.