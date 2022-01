Brand in Berlijnse fabriek ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft vannacht in Berlijn te kampen gehad met een brand. Dit meldde de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie maandagmiddag. In de Duitse stad heeft ASML een fabriek waar het bedrijf onderdelen maakt voor lithografische systemen. De fabriek werd eigendom na de overname van Berliner Glas in 2020. Hoe groot de schade is, kon ASML nog niet zeggen. Dit zal vermoedelijk enkele dagen duren. Bron: ABM Financial News

