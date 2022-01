Delivery Hero wordt meerderheidsaandeelhouder in Spaanse Glovo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Delivery Hero

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft een meerderheidsbelang verworven in de Spaanse maaltijdbezorger Glovo. Dit meldde de concurrent van Just Eat Takeaway vrijdagavond zonder financiële details te verstrekken. Delivery Hero koopt een belang van 39,4 procent en betaalt met eigen aandelen. Het had al een aandelenbelang van circa 44 procent. Glovo, gestart in begin 2015, is in 25 markten actief en heeft in 16 daarvan een leidende positie, aldus Delivery Hero. Mits toezichthouders geen bezwaren maken, zal de transactie in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

