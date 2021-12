Alcoa legt Spaanse productie stil - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa legt gedurende twee jaar de productie in zijn Spaanse fabriek stil. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag. De Amerikaanse aluminiumfabrikant zou dit doen vanwege de hoge energieprijzen in Europa. Eerder deze maand legde Aluminium Dunkerque Industries France ook al de productie stil. Overigens wilde Alcoa de Spaanse fabriek al jarenlang sluiten omdat deze niet langer concurrerend zou zijn, aldus Bloomberg. Inmiddels steunt het merendeel van de werknemers de plannen. Zij krijgen doorbetaald gedurende de twee jaar. Bron: ABM Financial News

