Valuta: noodverband Erdogan voor Turkse lira

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse lira stond maandag hevig onder druk, maar wist ook een indrukwekkend herstel te boeken. "Het radeloze economisch beleid van de Turkse president heeft het volk redeloos gemaakt en Turkije ogenschijnlijk reddeloos", stelt marktanalist Robbert Manders van IG. "Elke econoom weet dat een hogere rente samengaat met een krappere geldhoeveelheid en een hogere wisselkoers. Erdogan is een dwaas die dat niet gelooft en centrale bankpresidenten ontslaat als ze de rente verhogen." Het resultaat van het Turkse beleid is een enorme inflatie en een munt die in vrije val is geraakt. "Dat is problematisch", vult marktanalist Salah-Eddine Bouhmidi van IG aan. Het herstel van de lira op maandag met circa 20 procent is volgens IG het gevolg van een short squeeze. Erdogan verzekerde de Turken dat hun geld veilig is en dat spaarders kunnen rekenen op een compensatie van hun verlies. "Omdat deze situatie 100 procent door beleid wordt veroorzaakt in plaat van door externe omstandigheden, is de kans aanwezig dat de regering de situatie kan repareren. Maar ze weigert de rente te verhogen. We zien dan ook geen opwaartse trend voor de Turkse lira", aldus Manders en Bouhmidi. Bron: ABM Financial News

