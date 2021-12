Beursblik: waarschuwing Besi geen drama Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verstoringen in Maleisië die BE Semiconductor ondervindt als gevolg van zware regenval is jammer, maar levert slechts een omzetvertraging op, en geenszins het verlies van omzet. Dit zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam in reactie op de waarschuwing die Besi voorbeurs afgaf. Met de problemen in Maleisië is een eenmalige kostenpost van 6 tot 8 miljoen euro gemoeid, die mogelijk door de verzekering wordt gedekt. "Al met al kost dit aandeelhouders 0,08 tot 0,10 euro per aandeel", berekende Roeg. "Dat zal niet voor slapeloze nachten zorgen." Daarbij merkte Roeg op dat de orderinstroom sterk blijft. Besi verwacht in het vierde kwartaal 180 tot 190 miljoen euro aan orders. Dat was een kwartaal eerder 157 miljoen euro. Roeg zal de omzetprognose voor het vierde kwartaal moeten verlagen, maar die voor het eerste en tweede kwartaal juist verhogen. Degroof Petercam handhaaft het Houden advies op Besi met een koersdoel van 80,00 euro. Besi levert maandag 3,5 procent in op 71,08 euro. Bron: ABM Financial News

