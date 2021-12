Just East gaat samenwerking aan met Asda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thuisbezorger Just Eat gaat in het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aan met supermarktketen Asda, gericht op het bezorgen van boodschappen. Vanaf januari 2022 kunnen consumenten op vijf locaties in het Verenigd Koninkrijk boodschappen van de supermarktketen laten thuisbezorgen via het platform van Just Eat. Om welke locaties het gaat, zal Just Eat in het nieuwe jaar bekendmaken. Het doel is om de samenwerking in 2022 verder uit te breiden. Bron: ABM Financial News

