Onward Medical rondt inschrijving evaluatieonderzoek af

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft het maximum aantal inschrijvingen van 65 proefpersonen bereikt in de Up-LIFT studie naar de ARC-therapie voor mensen met een dwarslaesie. Dit maakte de ontwikkelaar van innovatieve therapieën om functioneel herstel mogelijk te maken voor mensen met ruggenmergletsel, vrijdag bekend. Het onderzoek vindt plaats in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In de studie wordt de veiligheid en effectiviteit van de ARC-therapie geëvalueerd voor het herstellen van de hand- en armfunctie bij mensen met een dwarslaesie. Bron: ABM Financial News

