Fastned en Banque des Territoires werken aan uitrol van Franse snellaadstations

Beeld: Biontologist CC BY-SA 4.0

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft een samenwerking aangekondigd met Banque des Territoires om de bouw van snellaadstations langs de Franse snelwegen te ondersteunen. Dit maakte het Nederlandse snellaadbedrijf donderdagochtend bekend. Volgens de voorwaarden van de samenwerking zal Banque des Territoires tot 49 procent bijdragen aan de investeringen voor de realisatie van Fastned-stations op Franse tolwegen, tot een maximum van 50 miljoen euro. De Franse overheid wil tegen eind 2022 alle 360 verzorgingsplaatsen langs tolwegen uitrusten met laadinfrastructuur. Fastned neemt deel aan de aanbestedingen die tot nu toe zijn uitgeschreven voor ongeveer een derde van deze verzorgingsplaatsen. In het kader van de samenwerking zal Banque des Territoires Fastned een hybride financieringsinstrument ter beschikking stellen met een terugbetalingsschema en een vergoeding die meebewegen met de ontwikkeling van de markt voor elektrische voertuigen en de cashflowgeneratie van de Fastned stations. Bron: ABM Financial News

