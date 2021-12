Update: Ebusco krijgt opdracht voor levering 90 elektrische bussen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een grote opdracht in Duitsland binnengehaald. Dit bevestigde de fabrikant dinsdag nadat ABM Financial News eerder al over deze opdracht schreef. Het betreft de levering van 90 elektrische bussen voor de stad Berlijn. Opdrachtgever is Berliner Verkehrsbetriebe. Er is ook een optie overeengekomen voor nog eens 60 bussen van Ebusco. Deze optie geldt voor een periode van een jaar nadat de eerste bus is afgeleverd in Berlijn. Ebusco vermeldt geen financiële details. Volgens de fabrikant koos Berliner Verkehrsbetriebe voor de 2.2 bussen uit Nederland vanwege de goede prestaties van de batterij die de bussen hebben en het gunstige kostenplaatje. Vorige week schreven analisten van Jefferies dat met de opdracht een bedrag van circa 65 miljoen euro gemoeid zou zijn, 722.000 euro per bus. Ebusco gaat vanaf 2022 de 90 bussen uitleveren. Eerder al leverde Ebusco bussen aan de Duitse steden München, Bonn en Frankfurt. Op dit moment rijden er al 54 bussen van Ebusco. Het aandeel Ebusco stijgt dinsdag 2,8 procent. Update: om meer informatie en koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.