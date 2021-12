3M via voedingstak in zee met Neogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De voedingstak van 3M gaat een samenwerking aan met Neogen. Dit maakte 3M dinsdag bekend. Met deze stap ontstaat een activiteit die zich bezighoudt met voedselveiligheid en goed is voor een omzet van circa 1 miljard dollar en een operationeel resultaat (EBITDA) van ongeveer 300 miljoen dollar in het eerste jaar na afronding van de transactie. Na deze transactie houdt 3M een belang van 50,1 procent in Neogen. De Food Safety-tak van 3M groeit met deze combinatie naar een ondernemingswaarde van circa 5,3 miljard dollar, inclusief 1 miljard dollar aan nieuwe schulden. Het aandeel Neogen lijkt dinsdag 12 procent hoger te openen. 3M wint circa een procent. Bron: ABM Financial News

