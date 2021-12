Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Heineken licht

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken licht verhoogd van 101,50 naar 103,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Analisten van Berenberg zien Heineken in Europa iets beter presteren in het vierde kwartaal ten opzichte van vorig jaar, dankzij met name een betere omzet in de horeca.

Daar staan tegenover dat de brouwer in Azië-Pacific nog steeds tegen de nodige uitdagingen aanloopt. Berenberg merkte op dat vooral in Vietnam de vaccinatiegraad met circa 50 procent nog altijd laag is, waardoor het niet onwaarschijnlijk is dat de huidige restricties nog tot zeker januari van kracht zullen blijven.

Per saldo zag Berenberg ruimte om de winstramingen voor 2021 en 2022 te verhogen met gemiddeld circa 10 procent, vooral dankzij de betere ontwikkelingen in Europa in het derde en vierde kwartaal en de bovengemiddelde impact daarvan op de winst van Heineken.

Desondanks suggereren de laatste ontwikkelingen dat er nieuwe restricties komen om de verdere verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus in te dammen. Daardoor zullen de winstcijfers van Heineken in Europa volatiel zijn, waarschuwden de analisten.

Het aandeel Heineken sloot maandag op 90,08 euro.