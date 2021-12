QatarEnergy neemt belang in Egyptische olieplatformen Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft een overeenkomst getekend met QatarEnergy, dat een belang van 17 procent zal nemen in een tweetal olieplatformen van Shell in de Rode Zee. Dit maakte de Brits-Nederlandse energiereus maandag bekend. De deal moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouders. Al eerder nam BHP Petroleum een belang in de platformen Block 3 en Block 4 van Shell. Shell blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de twee platformen. Financiële details werden door Shell niet gegeven. Bron: ABM Financial News

