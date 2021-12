Stern in onderhandeling over verkoop Stern Facilitair Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern is in onderhandeling met Hedin Mobility over de verkoop van Stern Facilitair. Dit maakte het beursgenoteerde autobedrijf donderdagochtend bekend. De transactie betreft alle bedrijfsactiva van de kernactiviteiten van Stern, die bestaan uit de dealeractiviteiten, de schadeherstelactiviteiten, de autoverhuuractiviteiten en holdingactiviteiten, maar exclusief de aandelen die Stern in Bovemij bezit. De totale waarde van de transactie bedraagt minimaal 103 miljoen euro. De door Hedin Mobility Group te betalen contante vergoeding bedraagt 83 miljoen euro. Stern zal vervolgens een buitengewoon dividend uitkeren van maximaal 14,75 euro per aandeel. Na de voorgenomen transactie en de uitkering van een buitengewoon dividend is Stern schuldenvrij. Tevens zullen na de transactie de strategische opties worden onderzocht voor het Bovemij-belang. De boekwaarde van dit belang bedraagt volgens Stern 19,3 miljoen euro op basis van de laatste officiële waardering van Bovemij. Stern is echter van mening dat de huidige marktwaarde van het belang in Bovemij aanzienlijk hoger ligt dan de huidige boekwaarde. Beide partijen streven ernaar het onderhandelingsproces voor eind december 2021 te finaliseren en de transactie in het eerste kwartaal van 2022 af te ronden. Bron: ABM Financial News

