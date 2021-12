Brunel koopt meerderheidsbelang in energiedetacheerder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Detacheerder Brunel heeft een belang van 72 procent verworven in de Schotse detacheerder Taylor Hopkins met een optie om na drie jaar volledig eigenaar van het bedrijf te worden. Dit maakte de Amsterdamse onderneming woensdag voorbeurs bekend. Taylor Hopkins heeft een ondernemingswaarde van 32 miljoen euro en is in 2021 naar verwachting goed voor een omzet van 50 miljoen euro, een stijging op jaarbasis van 60 procent. Het bedrijf, actief op 3 continenten met 7 kantoren, verleent detacheringsdiensten aan de sector die energie opwekt via methodes die het milieu minder belasten dan bijvoorbeeld met gas- en oliewinning gebeurt. Brunel verwacht dat Taylor Hopkins de positie van Brunel in het segment hernieuwbare energie flink zal versterken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.