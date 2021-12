Futures VS stevig in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag opnieuw hoger van start, na de mooie koerswinsten op maandag. Beleggers lijken minder bevreesd voor de omikron-variant van het coronavirus. Deze is dan vermoedelijk wel besmettelijker, maar ook milder. Rond lunchtijd wijst de future op de S&P 500 index op een openingswinst van 1,2 procent en de Nasdaq lijkt bijna 2 procent hoger van start te gaan. Relatief weinig nieuws in combinatie met een steeds lagere liquiditeit richting het jaareinde, zorgt voor grote bewegingen, aldus beleggingsstrateeg Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management. Kort voor opening van de Amerikaanse beurs worden een handelsbalans en de arbeidskosten gepubliceerd. De Chinese export uitgedrukt in dollars steeg op jaarbasis met 22,0 procent, waar door economen een stijging van 16,1 procent was voorzien. De import nam zelfs met 31,7 procent toe, ook ruim meer dan de 19,8 procent waarop was gerekend. Vanavond volgt dan nog het Amerikaanse consumentenkrediet. Ook vindt er een topoverleg plaats tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. De euro/dollar handelt op 1,1254 en olie wordt 3 procent duurder. De tienjaarsrente noteert in de VS op 1,440. Verder is er herstel op de cryptomarkten en kosten een bitcoin inmiddels weer ruim 51.000 dollar. Bedrijfsnieuws Vanmiddag staan de kwartaalcijfers van Campbell Soup op de agenda en nabeurs volgen die van meme-stock GameStop. Intel is van plan Mobileye, de divisie die zich richt op autonoom rijden, medio 2022 naar de beurs in de VS te brengen. Intel nam het Israëlische Mobileye in 2017 over voor een bedrag van circa 15 miljard dollar. De waardering van Mobileye kan volgens bronnen van The Wall Street Journal oplopen tot maar liefst 50 miljard dollar. Het aandeel Intel opent vermoedelijk bijna 10 procent hoger. Slotstanden De Dow Jones-index won maandag 1,9 procent op 35.227,03 punten, terwijl de S&P 500 1,2 procent steeg tot 4.591,67 punten. Techbeurs Nasdaq bleef wat achter met een plus van 0,9 procent op 15.225,15 punten. Bron: ABM Financial News

