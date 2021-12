Valuta: euro nipt onder 1,13 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag binnen een smalle bandbreedte in een gelaten markt rond 1,1270 dollar.

"Wij denken dat het wat de Federal Reserve betreft duidelijk is wat er volgende week bij het laatste rentebesluit van dit jaar naar voren gebracht gaat worden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Tapering zit al in de dollar verwerkt. Iedere afwijking in de macro-economische data zal ter kennisgeving worden aangenomen, net als het tegenvallende banenrapport van de Verenigde Staten over november, dat vrijdag naar buiten kwam", aldus Van der Meer.

Voor de euro voorziet Ebury voorlopig een bandbreedte van 1,1250 tot 1,1300 dollar.

Van der Meer keek dinsdag al vooruit naar vrijdag, wanneer de Amerikaanse inflatie over november naar buiten komt: "Het inflatierapport van deze week zal naar verwachting de recordboeken ingaan als de hoogste in vele tientallen jaren en zal de Federal Reserve sterken in zijn hervonden vastberadenheid om de inflatiedruk te bestrijden door verkrapping van het monetaire beleid", aldus Van der Meer.

China meldde vanochtend een dubbelcijferige groei van de export, die ook veel hoger uitviel dan verwacht.

De industrie van Duitsland produceerde in oktober 2,8 procent meer dan een maand eerder en dat was meer dan een door economen verwachte stijging met 1,0 procent. De Duitse vertrouwensindex ZEW over december liet een daling zien naar 29,9, maar bleef daarmee ruim boven de verwachting van 25,0.

De economische groei van de eurozone kwam in het derde kwartaal uit op 2,2 procent op kwartaalbasis, gelijk aan de eerdere melding. Op jaarbasis liet de economie van de muntunie een groei van 3,9 procent zien en dat was nog iets meer dan de voorlopige meting van 3,7 procent.

De markt kan vanmiddag reageren op de Amerikaanse handelsbalans over oktober, de definitieve arbeidskosten over het derde kwartaal en het consumentenkrediet in oktober.



Verder kan de markt reageren op hetgeen naar buiten komt uit het topoverleg tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,1272 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8501 Britse pond. Het Britse pond noteerde dinsdag onveranderd op 1,3258 dollar.