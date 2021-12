Gerard van de Aast nieuwe voorzitter raad van commissarissen KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Gerard van de Aast wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van KPN. Dit werd dinsdag door het telecombedrijf bekendgemaakt. Van Aalst volgt Duco Sickinghe na de aandeelhoudersvergadering op 13 april 2022. Sickinghe stapt na een tweede termijn op als voorzitter. Van Aalst is al sinds april dit jaar lid van de raad van commissarissen van KPN. Claudia Zuiderwijk stapt na twee termijnen eveneens volgend jaar op als lid van de raad van commissarissen. Kitty Koelemeijer en Chantal Vergouw vullen de lege plekken op. Koelemeijer is professor aan Nyenrode, terwijl Vergouw sinds 2016 CEO van Interpolis is. Bron: ABM Financial News

