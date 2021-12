KPN en APG gaan verder met uitrol glasvezel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN en pensioenbeleggers APG gaan via hun joint venture Glaspoort nog eens 170.000 extra huishoudens van glasvezel voorzien. Dit maakte KPN maandag voorbeurs bekend. KPN ontvangt circa 85 miljoen euro voor belastingen als vergoeding voor de kosten die het telecombedrijf maakt. Daarvan ontvangt het telecombedrijf 30 miljoen euro bij aanvang en de resterende 55 miljoen euro als bepaalde mijlpalen zijn behaald.? Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.