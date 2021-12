Update: EBA: Europese banken staan er beter voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De grootste Europese banken hebben hun solvabiliteit, winstgevendheid en liquiditeit zien stijgen. Dit bleek vrijdag uit de laatste transparantie-oefening van de Europese bankautoriteit EBA. Aan het einde van het tweede kwartaal stond de CET 1 ratio van de120 deelnemende banken op 15,8 procent. Dat is 0,8 procentpunt meer dan medio 2020. Fully loaded steeg het percentage van 14,7 naar 15,5 procent. In België lieten Belfius en KBC een fully loaded ratio zien van 15,7 en 17,5 procent. Het Nederlandse ABN AMRO kwam uit op 18,3 procent, Rabobank op 17,2 procent en ING op 15,7 procent. Wat echter meer in het oog sprong, is dat het rendement op het eigen vermogen van de deelnemende banken is gestegen van 0,4 naar 7,4 procent. Toch waarschuwde de EBA dat op het vlak van winstgevendheid er "structurele uitdagingen" blijven. Volgens de bankenautoriteit voorkwamen steunmaatregelen van overheden en centrale banken dat banken verder moesten afschrijven op hun bezittingen. "Maar dit maakte het ook lastiger voor de banken om de kredietwaardigheid van hun klanten te testen." "Vooruitkijkend moeten zowel banken als micro- en macroprudentiële autoriteiten voorbereid zijn op een verslechtering van de economische vooruitzichten of als de inflatiedruk zich vertaalt in verdere rentestijgingen." En hoewel de aanbevelingen om uiterst terughoudend te zijn met het uitkeren van dividenden is verlopen, herhaalde de EBA vrijdag dat banken "geen al te genereus dividend- en inkoopbeleid zouden moeten voeren". Met het oog op de toenemende volatiliteit van de rentes moeten banken "het risicoprofiel van hun financieringsplannen zorgvuldig evalueren en ervoor zorgen dat ze de huidige centralebankfinanciering kunnen vervangen door andere financieringsbronnen", vindt de bankenautoriteit. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

