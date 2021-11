Boskalis aast met consortium op Deens energie-eiland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft samen met drie andere partijen, waaronder het Belgische DEME, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Copenhagen Infrastructure Partners om te bieden op de ontwikkeling van een energie-eiland in de Deense Noordzee. Dit maakte Boskalis dinsdagochtend bekend. Het Deense Energieagentschap is momenteel in gesprek met potentiële bieders voor de tender, die vermoedelijk in het derde kwartaal van 2022 zal worden toegewezen. De NJORD Group bestaat naast Boskalis en DEME nog uit ACCIONA en MT Højgaard International. Bron: ABM Financial News

