DSM neemt Vestkorn Milling over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM neemt het Noorse Vestkorn Milling over voor 65 miljoen euro om de groei in plant-gebaseerde proteïnen te versnellen. Dat maakte het bedrijf uit Heerlen maandag bekend. Vestkorn Milling maakt van erwten en bonen ingrediënten voor plantaardige proteïneproducten. Het Noorse bedrijf met 55 medewerkers levert aan de sterk groeiende markt voor alternatieve proteïnen, voor voedingsmiddelen, huisdieren- en veevoer. Producenten van voeding en dranken zoeken steeds vaker partners met verschillende ingrediënten en expertise, om onderscheidend te kunnen zijn en snel naar de markt te kunnen, volgens Patrick Niels van DSM Food & Beverage. "Dit is vooral belangrijk in de zeer dynamische markt voor vleesvervangers, waar de verwachtingen van consument en samenleving rond authentieke smaak, textuur en voedingsprofiel, evenals klimaatimpact, zich steeds verder ontwikkelen." De overname wordt vermoedelijk nog dit jaar afgerond. Bron: ABM Financial News

