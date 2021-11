AEX in mineur door nieuwe coronavariant

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gedaald als gevolg van de nieuwe coronavariant die is opgedoken. Bij 781,63 punten op vrijdag verloor de AEX bijna 5 procent. Vorige week eindigde de index op 821,80 punten.

De zorgen over het snelgroeiende aantal coronabesmettingen in Europa werden deze week weer groter. Dit dwingt landen om weer nieuwe maatregelen af te kondigden of zelfs in lockdown te gaan in een poging het virus opnieuw te beteugelen. Dat zou van invloed kunnen zijn op het economisch herstel.

De grootste verliezen werden vrijdag geleden, toen bekend werd dat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is opgedoken. Dit zorgde voor paniek bij beleggers en in sectoren die hard geraakt worden door mogelijke nieuwe lockdowns en eventuele economische haperingen.

"Het is op dit moment nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de nieuwe coronavariant. We hebben al eerder te maken gehad met nieuwe virusvarianten en vaak is de economische schade uiteindelijk beperkt gebleken. Het is dan ook erg voorbarig om in paniek te raken. Overdreven koersreacties bieden wellicht mooie koopkansen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Richting het eind van de week waren de volumes ook nog eens laag, omdat in de Verenigde Staten Thanksgiving werd gevierd. Wall Street hield de deuren donderdag gesloten en op vrijdag was sprake van een verkorte handelsdag. Daardoor waren de omzetten laag en vielen koersuitslagen extra groot uit, aldus Wiersma.

Obligatiemarkten volatiel

De obligatiemarkten beleefden een volatiele week. Een groot deel van de week leken ze voor te sorteren op een hogere rente, waardoor het sentiment onder vooral techbeleggers verzuurde.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg tot 1,68 procent, nadat bekend werd dat de Amerikaanse president Joe Biden Jerome Powell wil herbenoemen als voorzitter van de Federal Reserve en na het verschijnen van hoge inflatiecijfers in de VS. Vrijdag noteerde de tienjaarsrente echter op 1,50 procent omdat beleggers veilige beleggingen als staatsobligaties opzochten door de coronazorgen.

Ook de marktverwachtingen voor het verhogen van de rente door de Fed zwakten hierdoor af. Na de voorgenomen herbenoeming van Powell was de kans dat de rente voor het eerst in mei 2022 zou worden verhoogd ruim 50 procent, volgens de FedWatch Tool van CME Group. Inmiddels is dat weer gedaald tot rond de 42 procent.

Vooralsnog zal de paniekreactie op de beurzen door de nieuwe coronavariant de Fed niet van de wijs brengen, hoewel de centrale bank wel kan overwegen om renteverhogingen uit te stellen als het economisch herstel in het gedrang komt.

Centrale bank notulen bevestigen uiteenlopend beleid

Uit de notulen van de laatste vergadering van de Fed werd deze week wel duidelijk dat de centraal bankiers bezorgd zijn over de inflatie en bereid zijn het beleid aan te scherpen als de inflatie te hoog blijft. De vraag is dus wat de nieuwe coronasituatie daar aan verandert.

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank, die ook deze week werden vrijgegeven, onderstreepten nog maar eens dat de kans op een spoedige renteverhoging in de eurozone klein is.

De ECB verwacht weliswaar een verdere stijging van de inflatie in de rest van het jaar en denkt dat het langer duurt voor de prijzen weer dalen dan eerder gedacht, maar voorziet ook dat de inflatie op middellange termijn onder de 2 procent blijft die de centrale bank nastreeft.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1299 en daarmee op weekbasis licht hoger. De WTI-olieprijs noteerde vrijdag net boven de 69 dollar per vat en daarmee op weekbasis zo'n 12 procent lager. Volgende week praat de OPEC weer met zijn bondgenoten over de huidige productieafspraken en de ontstane coronasituatie.

Stijgers en dalers

In de AEX behaalde KPN deze week een koerswinst van ruim 1,5 procent, waarmee het een van de weinige stijgers was in de hoofdindex. De Amerikaanse private equity-investeerder KKR bracht een bod uit op Telecom Italia ter waarde van 10,8 miljard euro. Ook elders in Europa presteerden telecomaandelen goed door de overnamefantasie die KKR aanwakkerde.

Unilever ging aan kop in de AEX, met een plus op weekbasis van ruim 2 procent. Philips was hekkensluiter en verloor ruim 10,5 procent. Topman Frans van Houten zei deze week dat de FDA een ruimere definitie hanteert dan de onderneming zelf, waardoor het aantal klachten over zijn beademingsapparaten volgens de FDA flink hoger ligt. Die zouden lang niet allemaal betrekking hebben op het geconstateerde veiligheidsprobleem, waarvoor de apparaten moesten worden teruggeroepen, meent Philips.

Verder stonden techaandelen als ASMI en ASML stevig onder druk, met verliezen van rond de 10 procent.

In de AMX ging Intertrust aan kop met een winst van bijna 23 procent op 20,65 euro. Op 12 november kondigde Intertrust aan dat het exclusieve gesprekken voerde met CVC, dat 18,00 euro per aandeel over heeft voor Intertrust. Maandag nabeurs meldde het trustkantoor evenwel dat er meer kapers op de kust zijn en dat de nieuwe biedingen oplopen tot 22 euro per aandeel. "De interesse voor Intertrust is groter dan we hadden gedacht", zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam, die zijn koersdoel verhoogde tot 22 euro. Ook JPMorgan verhoogde het koersdoel naar 22 euro. "Een bindend bod is nu waarschijnlijker", aldus de Amerikaanse zakenbank. Volgens Bloomberg zouden de nieuwe geïnteresseerden Apex Group en CSC Global zijn.

InPost was met een verlies van bijna 10 procent de grootste daler. Ook TKH, dat 9 procent daalde, en Basic-Fit, dat bijna 8 procent verloor, stonden deze week onder druk. De fitnessketen dreigt slachtoffer te worden van nieuwe coronamaatregelen.

Onder de kleinere aandelen won Lucas Bols bijna 3 procent en steeg Accsys na cijfers licht. Verder waren er overwegend dalers, met Sligro en CM.com die 9 tot 10 procent verloren op weekbasis.

Bij de smallcaps ging B&S 1,5 procent lager. Afgelopen weekend tipte beursgoeroe Geert Schaaij het aandeel op tv. Angst voor nieuwe coronamaatregelen zet volgens Schaaij het aandeel zo laag, maar herstel lonkt. "Het aandeel is goedkoop en wij rekenen op een herstel van 30 procent." Daarbij Schaaij houdt er ook rekening mee dat B&S van de beurs zal worden gehaald.

HAL kwam deze week met een kwartaalupdate. Op weekbasis daalde het aandeel ruim 4 procent.