NN ziet pensioenmarkt verdubbelen in nieuw stelsel

(ABM FN-Dow Jones) NN Group ziet de Nederlandse pensioenmarkt voor verzekeraars verdubbelen in het nieuwe pensioenstelsel en verwacht daarvan te kunnen profiteren door zijn sterke marktpositie. Dat bleek donderdag uit een presentatie van de verzekeraar over zijn groeimogelijkheden.



De boodschap aan analisten en beleggers was dat Nederlandse levensverzekeringen straks geen krimpende markt meer zijn voor verzekeraars, zoals jarenlang het geval was na de woekerpolisaffaire, maar "een aantrekkelijke groeimarkt", aldus NN Group.



De verzekeraar ziet zijn beheerd vermogen in defined contribution tussen nu en eind 2025 toenemen met zeker 5 miljard euro tot 32 miljard. Daarop kan een operationele winstmarge van 15 tot 20 basispunten netto worden behaald.



Bedrijfspensioenfondsen zullen straks zowel de oude aanspraken op een vaste uitkering moeten handhaven, als de nieuwe 'defined contribution'-regelingen uitvoeren, die geen vaste uitkering beloven. In dat laatste segment zijn verzekeraars meer bedreven en het is voor hen ook aantrekkelijk, omdat er relatief weinig kapitaal voor toekomstige verplichtingen hoeft te worden aangehouden. Dus dat kan dan worden uitgekeerd aan aandeelhouders.



Verwacht wordt dat veel bedrijfspensioenfondsen het bijltje erbij neergooien in de directe concurrentie met verzekeraars, omdat zij minder schaalgrootte en expertise hebben in de nieuwe regeling. De nieuwe pensioenwet wordt naar verwachting in 2022 aangenomen en zal dan vanaf 2023 ingaan met een overgangsperiode van 5 jaar.



De nieuwe 'defined contribution'-pensioenen zijn nu al winstgevend voor NN en worden nog winstgevender door verdere automatisering, belooft de verzekeraar.



NN Group is met een marktaandeel van 40 procent bijna net zo groot als de drie grootste concurrenten Aegon, ASR en Athora samen. Omdat hun capaciteit beperkt is, zullen de eerste deals het meest concurrerend zijn, maar zal de concurrentie na verloop van tijd afnemen, waardoor deals ook lucratiever worden. Dan is alleen het grote NN Group nog in de markt.



"We verwachten dat er flinke buyouts gaan aankomen. De eerste deals zullen het meest concurrerend zijn, maar de capaciteit van verzekeraars is niet onbeperkt, dus latere deals zullen waarschijnlijk betere marges hebben", zei CEO David Knibbe.



NN Group is bovendien de enige speler die alle vier types pensioenregelingen aanbiedt in Nederland en verwacht dat dit een groot voordeel zal zijn voor pensioenfondsen die hun vermogen bij een verzekeraar willen gaan onderbrengen: defined benefit, defined contribution, ppi en apf.



De markt voor het pensioenkapitaal dat Nederlanders opbouwen via hun werkgever heeft een omvang van zo'n 2 biljoen euro, waarvan ruim tweederde bij de grote bedrijfstakpensioenfondsen blijft. Verzekeraars richten zich op de ruim honderd pensioenfonden van afzonderlijke bedrijven met een beheerd vermogen van zo'n 350 miljard euro. Dat is evenveel als het huidige pensioenvermogen in de werkgeverspilaar bij verzekeraars, premiepensioeninstellingen (ppi's) en algemene pensioenfondsen (apf's).



Behalve pensioenen blijft ook de Nederlandse hypotheekmarkt aantrekkelijk, met een winstmarge van 160 tot 180 basispunten, stelden de managers van NN Group tijdens de presentatie. Ook tijdens de coronacrisis bleef de betalingsdiscipline van Nederlandse huiseigenaren uitstekend en de verliezen beperkt tot 1 basispunt, zei Knibbe.



Andere groeikansen biedt de Japanse nichemarkt voor COLI-verzekeringen. In Japan zijn na de coronacrisis de volumes hersteld en is de concurrentie afgenomen, waardoor NN Group nu meer ruimte heeft om de tarieven te verhogen.

