Kepler verhoogt koersdoel Aalberts

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor Aalberts verhoogd van 46,00 naar 58,00 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Peter Olofsen ziet ruimte voor een hogere marge bij Aalberts. De onderneming mikt voor de middellange termijn op een EBITA-marge van meer dan 14 procent, maar slaagde hier in de eerste jaarhelft al in. Op de komende beleggersdag op 2 december verwacht de analist dan ook dat Aalberts een nieuwe doelstelling zal formuleren. Olofsen denkt dat 17 procent in 2024 haalbaar is. En als de portefeuille verder wordt geoptimaliseerd, is een marge richting de 18 procent zelfs haalbaar, denkt hij. Dan zit Aalberts op het niveau van de best presterende sectorgenoten. Bron: ABM Financial News

