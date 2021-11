Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Fagron verlaagd van 20,75 naar 17,50 euro, maar handhaafde het advies op Houden, na een verlaging van de ramingen voor de specialist in magistrale bereidingen. Kepler stelde zijn verwachtingen voor de aangepaste EBITDA voor 2021, 2022 en 2023 met respectievelijk 12 procent, 11 procent en 7 procent neerwaarts bij, na de tegenvallers in de eerste zes maanden en in het derde kwartaal. Voor 2022 voorzien de analisten overigens wel een herstel van de aangepaste EBITDA, maar de taxatie van Kepler ligt nog altijd 6 procent onder de consensus. De belangrijkste vraag is volgens Kepler hoe de groei van Fagron er na de coronacrisis uitziet en hoe duurzaam die is. De magistrale bereider zal daar tijdens een beleggersdag in het eerste kwartaal waarschijnlijk meer duidelijkheid over geven. Kepler denkt dat Fagron de markt wat gerust zal weten te stellen, maar in aanloop naar de beleggersdag houdt de analist nog wel rekening met tegenwind. Fagron zal het vertrouwen van beleggers weer moeten terugwinnen, na een moeilijk 2021, concludeert Kepler. Het aandeel Fagron noteerde donderdag op een groen Damrak 0,9 procent lager op 14,25 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.