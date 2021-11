Nikola mag meer aandelen uitgeven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Autofabrikant Nikola is met investeerder Tumin Stone Capital een tweede optie op een kapitaalverhoging van 300 miljoen dollar overeengekomen, waardoor de autofabrikant nu tot 600 miljoen dollar aan nieuwe aandelen kan verkopen aan Tumim. Dat meldde de fabrikant woensdag. De overeenkomst met Tumim geeft Nikola met de eigen kasmiddelen een liquiditeit van circa 800 miljoen dollar per eind 2021, zei CEO Mark Russell van Nikola. "We geloven dat dit ruimschoots voldoende liquiditeit biedt voor Nikola om onze aangekondigde operationele mijlpalen te financieren tot eind 2022, waaronder de levering van BEV vrachtwagens." Onder een eerdere kapitaalronde ter waarde van 300 miljoen dollar heeft Nikola inmiddels voor 47 miljoen dollar aan aandelen uitgegeven aan Tumin. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.