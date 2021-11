Beursnieuweling MotorK ziet omzet flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft in het derde kwartaal de omzet flink zien aantrekken en is positief gestemd over de jaaromzet. Dit maakte de beursnieuweling maandagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 8,1 miljoen euro, hetgeen op jaarbasis een stijging betekende van 86 procent. Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg de omzet met 54 procent tot 20,9 miljoen euro. De aangepaste EBITDA kwam afgelopen kwartaal uit op 1,4 miljoen euro met een marge van 17,5 procent. In de eerste negen maanden bedroeg de EBITDA 1,8 miljoen euro, goed voor een marge van 8,6 procent. Vooral de sterke prestaties van het SaaS-platform deden MotorK goed. De kosten voor R&D bedroegen afgelopen kwartaal 2 miljoen euro, een stijging van 53 procent ten opzichte van een jaar eerder. In tot spendeerde MotorK dit jaar tot nog toe 5,4 miljoen euro aan onderzoek en ontwikkeling. Voor heel dit jaar mikt MotorK op een omzet, die aan de bovenkant van de bandbreedte van 25 tot 27 miljoen euro zal uitkomen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.