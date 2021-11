Shell wordt een enkel aandeel

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell wil zijn aandelenstructuur vereenvoudigen, om wijzigingen in de kapitaalstructuur en in portefeuilles met aandelen te versnellen en flexibeler te maken. Dit maakte het Brits-Nederlandse olieconcern maandag bekend.

Het voorstel, dat zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders op 10 december, zal het onderscheid tussen aandelen A en aandelen B elimineren. Daarvoor is wel een meerderheid van minimaal 75 procent van de aandeelhouders vereist.

Voor belastingdoeleinden zal Shell nog uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, waar ook de bestuursvergaderingen zullen plaatsvinden. Dit betekent dat het predikaat Koninklijk waarschijnlijk zal vervallen na meer dan 130 jaar.

"In een tijd van ongekende verandering voor onze industrie, is het nog belangrijker om de transitie naar een wereldwijd energiesysteem met weinig CO2-uitstoot te kunnen versnellen", zei voorzitter Andrew Mackenzie. "Een eenvoudiger structuur zal Shell in staat stellen om zijn strategie Powering Progress sneller uit te voeren, en tevens waarde te creëren voor aandeelhouders, klanten en de bredere maatschappij."

Shell was sinds 2005 gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, met Nederland als fiscale nationaliteit, na de fusie van Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company. Toen was al duidelijk dat de duale aandelenstructuur niet het eeuwige leven had, volgens het bedrijf.

Door de aanpassing kan Shell meer aandelen inkopen, stelt het bedrijf, omdat er meer 'gewone' aandelen beschikbaar zullen zijn. Ook voor aandeelhouders is het goed, omdat de complexe aandelenstructuur volgens Shell vermoedelijk niet houdbaar is op de langere termijn.

Shell blijft een grote aanwezigheid behouden in Nederland, met zijn onderdelen Projects and Technology, Upstream en Integrated Gas en centrum voor hernieuwbare energie, allemaal gevestigd in Den Haag.

Ook zal Shell de noteringen in Amsterdam, Londen en New York behouden. Shell rekent erop dat het in de Amsterdamse AEX zal blijven.