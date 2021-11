Ahold zet in op beursgang van Bol.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bol.com

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize wil Bol.com in de tweede helft van 2022 naar de Amsterdamse beurs proberen te brengen. Dit maakte de supermarktketen maandagochtend bekend in aanloop naar een beleggersdag. Na een uitgebreide beoordeling van de strategische opties voor Bol.com in het afgelopen jaar, kwam Ahold tot de conclusie dat het Bol.com naar de Amsterdamse beurs wil brengen. Daarmee wil Ahold volledig inspringen op de kansen voor de online winkel. Een beursgang moet de groei verder aanjagen, zo stelde de supermarktketen. Ahold zal een beperkt belang naar de beurs brengen. De supermarktketen wil een significant belang in Bol.com behouden op lange termijn. "Bol.com zal onverminderd een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold", aldus het bedrijf. De beursgang moet in de tweede helft van 2022 plaatsvinden, maar is nog afhankelijk van diverse factoren, waaronder de marktontwikkelingen. Op termijn zal Ahold meer inzicht geven in de details. Ahold maakte vanochtend ook de groeiambities voor 2025 bekend. Daarbij meldde Ahold onder meer een verdubbeling van de online omzet. Bron: ABM Financial News

