Centrale bank Mexico blijft rente verhogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Mexico heeft zijn belangrijkste rente met 25 basispunten verhoogd naar 5,00 procent. Dit werd donderdagavond bekend. Het besluit werd met 4 tegen 1 genomen, op basis van de risico's die de hoge inflatie met zich meebrengen. De inflatie in Mexico noteerde in oktober op 6,24 procent. De Mexicaanse centrale bank gaf aan dat toekomstige rente-aanpassingen afhangen van de ontwikkeling van de inflatie. De inflatieverwachtingen voor 2021 en een groot deel van 2022 werden donderdag verhoogd. Na een economische krimp in het derde kwartaal, verwacht de centrale bank in het vierde kwartaal herstel. De Mexicaanse peso steeg een half procent in waarde ten opzichte van de dollar na het rentebesluit en noteerde op 0,0488 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.