SBM Offshore in gesprek met Exxon over nieuw miljardenproject - media

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore is in gesprek met Exxon Mobil over de bouw van een vierde productieplatform voor de kust van Guyana. Dit meldde persbureau Reuters donderdag op basis van twee bronnen bekend met de gesprekken. Volgens het persbureau gaat het om een miljardenproject. De laatste grote olievondsten op zee werden de afgelopen jaren gedaan voor de kust van Guyanan. Een door Exxon geleid consortium is verantwoordelijk voor de olie-output van het Zuid-Amerikaanse land. Woordvoerders van Exxon en SBM Offshore wilden Reuters geen commentaar geven. Bron: ABM Financial News

