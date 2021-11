Beursgang Daimler Truck op 10 december Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Daimler Truck is van plan om op 10 december te debuteren op de beurs van Frankfurt. Dit maakte Daimler Truck donderdag tijdens een beleggersdag bekend. CEO Martin Daum sprak de ambitie uit om de prestaties over de brede linie te verbeteren. Daarbij wordt gestreefd naar dubbelcijferige marges vanaf 2025. Het rendement op de omzet wordt voor 2021 geraamd op 6 tot 8 procent, ondanks het tekort aan halfgeleiders. Voor 2022 streeft Daimler Truck naar een verder verbetering van de winstgevendheid. Een robuuste balans, een sterke kredietwaardigheid en strikte discipline op het gebied van investeringen en R&D helpen de kasstroom volgens Daum. De producent van vrachtwagens en bussen is van plan om een pay out ratio voor het dividend te hanteren van 40 procent. Daimler Truck verwacht in het eerste kwartaal van 2020 opgenomen te worden in de DAX, de hoofdindex van de beurs van Frankfurt. Begin 2021 kondigde Daimler het plan aan om zijn meerderheidsbelang in Daimler Truck af te splitsen via de beurs. Bron: ABM Financial News

