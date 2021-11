Beursblik: outlook SBM Offshore in focus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore zal donderdag met zijn update over het derde kwartaal vermoedelijk een antwoord geven op de vraag of het op koers ligt om de voor dit jaar afgegeven outlook te halen. SBM Offshore rekent voor 2021 op een EBITDA van circa 900 miljoen dollar op een omzet van circa 2,6 miljard dollar. Daarbij wordt voor de divisie Lease & Operate gerekend op een omzet van 1,6 miljard dollar, terwijl de omzet van de divisie Turnkey naar verwachting circa 1 miljard dollar zal bedragen. Analisten twijfelen wat aan de omzetdoelstelling, maar hebben wel vertrouwen in de EBITDA. Een analistenconsensus die de oliedienstverlener zelf samenstelde rekent op een omzet van 2,5 miljard dollar met een onderliggende EBITDA van 931 miljoen dollar. In 2020 boekte SBM een onderliggende EBITDA van 944 miljoen dollar op een omzet van 2,4 miljard dollar. In de eerste zes maanden van dit jaar behaalde SBM Offshore evenwel een 19 procent lagere EBITDA van 426 miljoen dollar op een omzet van 1,1 miljard dollar, een daling onderliggend van 3 procent. Wel kon SBM Offshore bij de laatste halfjaarcijfers een record orderboek overleggen van 29,5 miljard dollar. Dit was 8 miljard dollar meer dan zes maanden eerder, ofwel een stijging van 36 procent. "Dat was ruim meer dan we hadden verwacht, dankzij de toevoeging van twee nieuwe FPSO contracten, die we pas in de tweede jaarhelft hadden verwacht", zei analist Luuk van Beek van Degroof Petercam in een reactie. Wapenfeit van het afgelopen kwartaal is onder andere de afronding van het aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro. Daarnaast sloot SBM een overbruggingsfaciliteit van 635 miljoen dollar af voor de financiering van de bouw van FPSO Almirante Tamandaré en kreeg het bedrijf de projectfinanciering rond van de FPSO Sepetiba, ter waarde van 1,6 miljard dollar. Het aandeel SBM Offshore noteerde woensdag op een vlak Damrak 1,1 procent hoger op 14,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.