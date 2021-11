Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreaux heeft het koersdoel voor het aandeel Arcadis verhoogd van 44,00 naar 48,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van Kepler. De taxaties voor de winst per aandeel voor dit en volgend jaar zijn lichtjes verlaagd na de iets zwakker dan voorziene resultaten over het derde kwartaal. De beleggingsvooruitzichten voor de langere termijn blijven volgens Kepler Cheuvreux echter goed. Het aandeel staat dan ook op de favorietenlijst van Kepler. Het verschil in waardering voor Arcadis en die van zijn concurrenten is, ondanks de sterkere prestatie bij Arcadis, groter geworden, zagen de analisten. Het aandeel Arcadis sloot dinsdag 0,4 procent lager op 41,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.