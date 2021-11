Coronavaccin spekt resultaten BioNTech flink Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft in het derde kwartaal opnieuw flink geprofiteerd van het coronavaccin dat het samen met Pfizer ontwikkelt. Dit bleek dinsdagmiddag uit de kwartaalcijfers van de Duitse farmaceut met een notering aan de Nasdaq. CEO Ugur Sahin schreef de sterke prestaties in het afgelopen kwartaal niet alleen toe aan het coronavaccin, maar ook aan de sterke oncologie pijplijn. De omzet van BioNTech verbeterde in de verslagperiode van 67,5 miljoen naar bijna 6,1 miljard euro. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 5,1 miljard euro. Operationeel werd een verlies van ruim 186 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020 omgebogen tot een winst van meer dan 4,7 miljard euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van bijna 4,7 miljard euro, of 13,14 euro per aandeel. De aangepaste winst van 12,35 euro per aandeel was beter dan de 10,54 euro die analisten voorspelden. Voor heel 2021 rekent BioNTech op een omzet uit zijn coronavaccin van 16 tot 17 miljard euro. Bij de tweede kwartaalcijfers in augustus sprak het bedrijf een omzetverwachting uit van 15,9 miljard euro. Na de sterke kwartaalcijfers lijkt het aandeel BioNTech dinsdag 2 procent hoger te openen op in New York. Bron: ABM Financial News

