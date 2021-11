Carrefour zet flink in op online Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carrefour zet de komende jaren flink in op e-commerce. Dit blijkt dinsdag uit plannen die de Franse supermarktketen presenteerde. In 2026 wil Carrefour de bruto-omzet uit e-commerce verdrievoudigd hebben tot 10 miljard euro. Verder moet digitaal een extra 600 miljoen euro bijdragen aan de terugkerende operationele winst ten opzichte van 2021. Om hierin te slagen voert Carrefour de investeringen met 50 procent op naar 3 miljard euro tussen 2022 en 2026. Tot slot wil de keten niet in 2040, maar al in 2023 CO2-neutraal zijn. Bron: ABM Financial News

