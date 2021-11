Goede beursdag voor AMD Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Advanced Micro Devices zijn maandag ruim 10 procent hoger geëindigd nadat het bedrijf in Facebook's Meta Platforms een belangrijke klant binnenhaalde. CEO Lisa Su meldde maandag dat het moederbedrijf van Facebook gebruik gaat maken van de Epyc processoren van AMD. Sectorgenoot Nvidia steeg maandag 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

