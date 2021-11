Update: 3i verkoopt pluk aandelen Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) 3i heeft een belang van 6,8 procent in Basic-Fit verkocht tegen een prijs van 44,25 euro per aandeel. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs dinsdagochtend bekend, nadat ABM Financial News maandag de verkoopplannen van 3i al meldde. Het belang werd via een private plaatsing verkocht aan institutionele beleggers. 3i behoudt na deze verkoop nog een belang van 6,6 procent in Basic-Fit. Na de verkoop van deze pluk geldt er op het resterende belang van 3i een lock up van 90 dagen. Ook topman René Moos van Basic-Fit heeft afgesproken om zijn belang in de komende 90 dagen niet te verkopen. Het aandeel Basic-Fit sloot maandag op 46,80 euro. Update: om bevestiging verkoop en prijs te melden. Bron: ABM Financial News

